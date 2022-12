CONSIGLIO PAT – COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ E ORDINE PSICOLOGI * PRESENTAZIONE LIBRO “LE VIOLENZE PSICOLOGICHE“: PRESIDENTE TAUFER, « MINANO L’AUTOSTIMA E LA CAPACITÀ DI REAGIRE »

12.02 - martedì 20 dicembre 2022

Poco fa la presentazione da parte di C.p.o. e Ordine degli psicologi UNA GUIDA PER CAPIRE LA VIOLENZA PSICOLOGICA. La Commissione pari opportunità tra donna e uomo ha presentato poco fa a palazzo Trentini l’ultima pubblicazione ma carattere divulgativo e informativo per i cittadini. “Le violenze psicologiche. Tra variabili sociali, relazionali e di genere”: questo il tema del volumetto, che – ha spiegato Paola Maria Taufer, presidente della C.p.o. – si iscrive nel pluriennale impegno della Commissione ad indagare il complessivo dramma delle violenze sulle donne: fisiche, nel linguaggio e nella comunicazione interpersonale e istituzionale, sui social, economiche e per l’appunto psicologiche.

Nel 2022 la Cpo si è focalizzata su questo specifico profilo e quindi su forme di violenza che lasciano meno segni “visibili” sulle donne, ma fanno male e sono altrettanto dolorose di quelle fisiche; inoltre, minando autostima, relazioni e capacità di reagire delle vittime, rappresentano i prodromi anche per altri tipi di violenza.

La Commissione Pari Opportunità tra donna e uomo ha trovato la disponibilità dell’Ordine degli Psicologi di Trento, che ha proposto di procedere con un inquadramento più generale delle dinamiche della violenza psicologica e la sua contestualizzazione nei vari ambiti della vita, sia familiare che sociale, per poi dare la possibilità alla Commissione stessa di creare delle piccole schede di approfondimento in prospettiva di genere. Sta-mane era presente la presidente dell’Ordine, Roberta Bonmassar, che ha inquadrato le violenze psicologiche come violazioni dei diritti umani e ha chiarito come lo sforzo è quello di capire e spiegare, mai di giustificare.

La collega Piera Franceschi, membro del Comitato pari opportunità nazionale degli psicologi, ha aggiunto che sconfiggere questi fenomeni è possibile ed è un tema di civiltà, una storia che possiamo cambiare. La dottoressa ha anche brevemente spiegato che il primo passo – non banale – è quello del riconoscimento della violenza: purtroppo molte volte la vittima non lo realizza, una situazione nota come “enigma della sottomissione”. La presidente Taufer ha confidato che la pubblicazione possa risultare utile al fine di comprendere le dinamiche di un fenomeno purtroppo pervasivo e strutturale, che affona le radici in pratiche culturali e sociali di stampo patriarcale.

Nella pubblicazione – scaricabile anche on line nella pagina della Cpo dentro il sito del Consiglio provinciale di Trento – si può trovare il frutto di un lavoro corale di varie/vari professioniste/i dell’Ordine degli psicologi, che la Commissione ringrazia di cuore. Alla fine di ogni capitolo, la scheda “Le parole della CPO”, che focalizza invece l’attenzione sulle violenze psicologiche in chiave di genere. Non mancano infine i riferimenti ai servizi e presidi pubblici cui può riuvolgersi con fiducia la vittima di violenze.