COMUNE TRENTO * PALAGHIACCIO: « DIVENTA “MACCANI ICE ARENA”, IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE HA DURATA TRIENNALE »

13.52 - lunedì 4 settembre 2023

Il Palaghiaccio diventa “Maccani Ice Arena”. Il contratto di sponsorizzazione ha durata triennale, fino ad agosto 2026. Anticipata al 18 settembre l’apertura al pubblico della struttura. Dopo il PalaTrento, che negli ultimi anni ha associato il proprio nome a due diversi sponsor – in passato la Blm Group e ora Il T quotidiano – ora arriva lo sponsor anche al Palaghiaccio di via Fersina, che prende il nome di “Maccani Ice Arena”. Punto di riferimento per lo sport e anche per il tempo libero, la struttura per i prossimi tre anni legherà la propria immagine a Maccani Pavimenti, storica azienda nata nel 1946 con sede in via Ragazzi del ‘99, a poche centinaia di metri proprio dal polo sportivo di via Fersina. Come previsto dall’accordo di sponsorizzazione, il marchio dell’azienda è già stato inserito al centro della piastra del ghiaccio e in corrispondenza dei tabelloni segnapunti. Inoltre comparirà su un’insegna in via Fersina o in via Ragazzi del ‘99.

Il contratto sottoscritto da Maccani Pavimenti con Asis, gestore degli impianti sportivi comunali, sarà in vigore fino al 31 agosto 2026. L’importo annuo della sponsorizzazione è di 17 mila euro più iva ed è parametrato al pubblico e alla visibilità della struttura.

Lo sponsor non è l’unica novità della nuova stagione del Palaghiaccio. Infatti la casa degli appassionati dei pattini con lama quest’anno anticipa l’apertura al pubblico al 18 settembre con i seguenti orari: mercoledì e venerdì dalle 21 alle 23, sabato dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 23, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.