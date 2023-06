APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * “DOLOMITI ADVENTURE RACE 2023“: « AL VIA LA SECONDA EDIZIONE, A CAORIA 17/6 »

09.21 - giovedì 15 giugno 2023

Torna per la seconda volta, dopo il successo della prima edizione nel 2021, la Dolomiti Adventure Race, una gara multisport organizzata dal Gruppo Sportivo Pavione, perfetta per chi ama gli sport outdoor e pensa di avere il giusto spirito di avventura. Proprio perché outdoor e avventura sono le parole chiave della gara, la competizione avrà luogo tra i boschi, le malghe ed i masi di montagna della bellissima e selvaggia Valle del Vanoi, a pochi km dalla Valle di Primiero e da San Martino di Castrozza. Una vallata, quella del Vanoi, conosciuta per i suoi ampi spazi verdi immersi nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, per i panorami sulla Catena del Lagorai e sulle Pale di San Martino, il gruppo più esteso delle Dolomiti che si rispecchia nel Lago di Calaita, uno dei luoghi più conosciuti e fotografati di tutto il territorio.

I partecipanti, suddivisi in team da due coppie (maschili, femminili o miste) tramite una mappa appositamente creata per la manifestazione, dovranno portarsi al traguardo transitando per i diversi punti di controllo (le cosiddette lanterne, dove gli atleti devono marcare il proprio passaggio) e affrontando varie discipline sportive: corsa/trek, mountain bike, tiro con l’arco, orienteering e calata in corda doppia, cercando sempre di impiegare il minor tempo possibile. Si tratta di una gara completa, che combina preparazione fisica con aspetti più tecnici ed una componente adrenalinica, con la possibilità di scegliere tra un percorso adventure da 70 km e un percorso beginner da 25 km.

A vincere sarà il primo che taglia il traguardo, ma verrà tenuto conto dell’intera performance sportiva, che prevede penalità (ad esempio nel caso in cui si saltasse la calata) e abbuoni (grazie ai punteggi ottenuti nel tiro con l’arco).

Una competizione che mette a dura prova i partecipanti, che devono cimentarsi in varie discipline sportive e per diverse ore, motivati dalla bellezza del paesaggio circostante.

A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni sono 15 gli equipaggi in gara, con una coppia di atleti provenienti dalla Germania. Tra i favoriti per la vittoria finale il duo lombardo Villa-Villa e i nazionali di mountain bike Wild-Cavagnis.

In una giornata ricca di sport partirà sempre da Caoria (dalle 10:30 alle 11:30) anche la gara Sprint orienteering, con la partecipazione di circa 120 atleti italiani e una decina di atleti stranieri provenienti da Ungheria, Slovenia, Croazia e Austria.

Nel primo pomeriggio invece spazio alla gara di Trail-O, competizione alla quale parteciperanno anche alcuni atleti d’eccezione come i paralimpici azzurri Mauro Nardo, Maria Bertilla Pajaro, Fabio Bortolami e Piergiorgio Zancanaro. Una presenza particolarmente cara agli organizzatori della manifestazione, rappresentanti di un territorio che ha sempre fatto dell’inclusione una propria priorità.

La giornata proseguirà poi con le premiazioni della Sprint orienteering e della Trail-O e si concluderà, dopo una cena a base di prodotti del territorio, con le premiazioni finali della seconda edizione della Dolomiti Adventure Race.