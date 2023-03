GPI SPA – TRENTO * “SANITÀ DIGITALE“: « AGGIUDICATA LA GARA PER IMPLEMENTARE I PROCESSI DI TELEMEDICINA IN FRIULI VENEZIA GIULIA, APPALTO PER 2,1 MLN »

13.43 - lunedì 6 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

GPI Spa società quotata sul mercato EXM, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, informa che il raggruppamento temporaneo di impresa che guida si è aggiudicato la gara finalizzata alla implementazione dei processi di Telemedicina in Friuli Venezia Giulia.

L’appalto, della durata di 4 anni, vale circa 2,1 milioni di euro (la quota riservata a Gpi è di circa un milione di euro) e prevede la delivery di una Piattaforma software per la Telemedicina, in grado di rispondere alle esigenze di assistenza dei cittadini coinvolgendo medici e altro personale sanitario su tutto il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia. La Piattaforma per la Telemedicina (PT) includerà Televisita, Teleconsulto, Telecooperazione sanitaria, Telemonitoraggio, Telecontrollo, Telesalute e Teleriabilitazione.

La gara aggiudicata dalla Regione FVG rientra nel novero delle gare a procedura ristretta previste dall’Accordo quadro Consip relativo alla “Sanità digitale – sistemi informativi clinico-assistenziali” (massimale € 900 mln di cui € 414 mln dedicati alla Telemedicina – v. comunicati Gpi d.d. 25/11/2021 e 26/04/2022) e utilizzerà le risorse previste dalla Missione 6 Salute del PNRR.

Tra i servizi correlati che saranno erogati per la durata del contratto, figurano le attività di installazione, configurazione, collaudo e messa in produzione della PT; la progettazione e la realizzazione delle integrazioni della PT con tutti i sistemi del Servizio Sanitario Regionale; la formazione, l’assistenza e la manutenzione.

La PT, infatti, per effetto della digitalizzazione dei processi e della personalizzazione dei percorsi di gestione e terapia dei pazienti in funzione delle singole necessità sanitarie e dei diversi contesti assistenziali, contribuisce a rendere sostenibile il Sistema Sanitario, come previsto dal PNRR.

Recentemente, la Piattaforma per la Telemedicina di Gpi, POHEMA, ha ottenuto l’importante certificazione MDR 745/2017. Si tratta della Medical Device Regulation, il regolamento Europeo necessario su tutti i dispositivi medici, in vigore da maggio 2021. Quello di Gpi è uno dei primi software in Italia, di settore, a riceve questo tipo di certificazione.