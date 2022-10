FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / TAIO * INCIDENTI STRADALI A DERMULO: « FRONTALE TRA DUE AUTO SUL PONTE DEL LAGO DI SANTA GIUSTINA / SCONTRO FRA AUTO E MOTO »

09.40 - martedì 25 ottobre 2022

Incidente Stradale: doppio intervento, nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, per i Vigili del Fuoco Taio. In entrambi i casi la selettiva è arrivata per incidente stradale ed ha visto i vigili del fuoco volontari occuparsi della messa in sicurezza e della gestione della viabilità.

Alle 18 l’allarme è scattato per un frontale tra due auto sul ponte della diga del lago di Santa Giustina, a Dermulo.

Sul posto anche tre ambulanze e i carabinieri di Romeno. Alle 19:30 i vigili del fuoco volontari di Taio sono entrati nuovamente in azione per un incidente che tra Dermulo e Sanzeno, sulla SS 43 dir della Val di Non, ha coinvolto una moto e una vettura. Sono intervenuti in supporto anche i vigili del fuoco volontari di Sanzeno, oltre all’automedica (era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, annullato a causa delle proibitive condizioni meteo), ad un’ambulanza e ai carabinieri di Cles.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Taio