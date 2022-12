AIDO VALLAGARINA ALTO GARDA (TN) * “TRAPIANTI DI VITA“: « INCONTRO CON IL CARDIOCHIRURGO GINO GEROSA, A ROVERETO (10/12 – ORE 20.30)

18.07 - venerdì 09 dicembre 2022

Domani, sabato 10 dicembre alle 20.30 nella sala conferenze di palazzo del Bene a Rovereto, sede della Fondazione Caritro, incontro con il cardiochirurgo prof. Gino Gerosa, tra i massimi specialisti al mondo nel campo dei trapianti di cuore. La serata sarà animata anche dai brani di musica classica eseguiti dal Quartetto Alternativo (violino, viola, violoncello e flauto). L’incontro (ingresso libero) dedicato al tema “Trapianti di vita – i frutti della donazione”, è offerto dall’Aido Vallagarina Alto Garda per promuovere le dichiarazioni anticipate di volontà di donazione degli organi che rendono possibili i trapianti (di cuore, fegato, rene, polmoni, ecc.) attesi da circa 8.000 persone in Italia.

Gino Gerosa, nato a Rovereto, è professore Ordinario di Chirurgia Cardiaca e dirige l’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Padova e del Centro Trapianti Vincenzo Gallucci dello stesso nosocomio, dove esegue in media tre trapianti di cuore al mese. Nel 2007 Gerosa ha eseguito il primo impianto in Italia di un cuore artificiale totalmente impiantabile (TAH, Total Artificial Heart). Il dispositivo pompa il sangue nelle arterie al posto dei ventricoli nativi malfunzionanti. Anche per il forte impatto emotivo, l’intervento è stato ripreso dalla stampa e dalle televisioni. Il 12 settembre 2011 Gerosa ha rimosso il cuore artificiale dopo 1300 giorni dall’impianto per sostituirlo con un cuore vero proveniente da un donatore. Nel novembre 2018 è stato eletto presidente della Società Italiana di Cardiochirurgia.