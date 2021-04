VIDEOINTERVISTA AL SEGRETARIO UIL FPL ENTI LOCALI DEL TRENTINO, MARCELLA TOMASI * FOCUS SU: « PATTO INNOVAZIONE – CONTRATTI – POLITICA – RSA – SICUREZZA – SCUOLA INFANZIA »

1) PATTO INNOVAZIONE

Parliamo di “Patto per l’innovazione”: a suo avviso quali potranno essere gli sviluppi concreti del nuovo impianto organizzativo digitale circa il lavoro pubblico e la coesione sociale?

2) CONTRATTI

Segretario Tomasi, il sindacato Uil come interverrà per rafforzare il “Protocollo unitario” dedicato al rinnovo (in itinere da gennaio 2020) dei contratti del pubblico impiego?

3) POLITICA

Quali sono i vostri rapporti sindacali con la politica trentina e (nello specifico) con la Giunta provinciale a trazione leghista?

4) RSA

Il sistema delle Case di riposo ed Rsa trentine può consolidare la valorizzazione del proprio personale? Se sì, in quali termini?

5) SICUREZZA

Quali sono le proposte Uil circa il tema della sicurezza in Trentino? Come intendete valorizzare il sistema della Polizia locale.

6) SCUOLA INFANZIA

Lei, segretario Tomasi, spesso è intervenuta circa quello che ha definito “la svalorizzazione della scuola dell’infanzia” in Trentino: perché e quali reputa possano essere gli effetti economici nel terzo settore?