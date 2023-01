FERROVIE STATO ITALIANE * LINEA VERONA-BRENNERO: « ESERCITAZIONE NELLA GALLERIA FLERES, PER VERIFICA PROCEDURE DI SICUREZZA »

11.35 - domenica 22 gennaio 2023

Un’esercitazione per verificare in caso di emergenza l’efficacia delle procedure di sicurezza, dei tempi di risposta, del coordinamento delle strutture sul territorio e la corretta applicazione del Piano Generale di Emergenza.

È quanto ha organizzato la scorsa notte Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) nella galleria Fleres, fra le stazioni di Bolzano e Colle Isarco, sulla linea Verona – Brennero, con il coordinamento del Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Tutte le operazioni si sono concluse secondo le modalità programmate. Durante l’esercitazione la circolazione dei treni non è stata interrotta.

SCENARIO DELL’ESERCITAZIONE

Lo scenario ha visto un treno con 10 viaggiatori figuranti a bordo partito dalla stazione di Brennero in direzione Bolzano e fermo a 100 metri dall’imbocco sud della galleria Fleres per un malore del macchinista.

Il successivo intervento del Soccorso Sanitario e dei Vigili del Fuoco ha consentito una corretta valutazione dell’emergenza e dato il via alle operazioni per la discesa dei 10 viaggiatori, la messa in sicurezza del figurante infortunato, del convoglio e dell’infrastruttura ferroviaria.

Sono stati prontamente attivati i protocolli di comunicazione previsti per la gestione dell’emergenza con il coinvolgimento dei soggetti interessati: Vigili del Fuoco (Comando Permanente VVF di Bolzano e Unione Provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dell’Alto Adige), Soccorso Sanitario, Polfer, Forze di Polizia (Questura, Polizia Stradale, Carabinieri, GdF, Polizia Locale), RFI e Trenitalia.