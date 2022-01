CONCERTO VASCO ROSSI – VIDEOINTERVISTA “OPINIONE” AL QUESTORE DI TRENTO, DOTTOR ALBERTO FRANCINI: « FOCUS SU SICUREZZA E ACCESSI SPETTATORI » (VIDEO DA AEREO ZONA SAN VINCENZO – TRENTINO MUSIC ARENA )

1) COMPETENZE ROMA TRENTO

Premessa:

La Legge costituzionale del 2001 ha modificato L’articolo V riguardo i rapporti Stato – enti locali: nell’àmbito della nuova normativa il Governo ha delegato alla Provincia autonoma di Trento la materia di “Polizia amministrativa”.

Domanda:

Dottor Francini: quale è il ruolo della Questura di Trento circa il tema della sicurezza riguardo il concerto di Vasco Rossi, laddove si prevede nell’area san Vincenzo una partecipazione di 120 mila spettatori, in periodo di pandemia crescente?

2) COMMISSIONE E POLIZIA DI STATO

All’interno della Commissione Pat per la sicurezza vi sono anche incaricati della Questura di Trento: Chi di preciso? Con quali ruoli e quali poteri decisionali?

3) PARERE QUESTURA

Questore Francini, conferma che il 27/10/2021 (stante quanto evidenzia un partito di minoranza in Consiglio provinciale di Trento) la persona da lei delegata avrebbe espresso parere negativo riguardo la sicurezza dell’area?

4) CONSULENTE PRIVATO

Signor Questore, dopo l’incontro del 27/10/2021 della Commissione Pat sulla sicurezza per il concerto di Vasco Rossi, la Provincia di Trento vi ha reso noto il percorso intrapreso con un consulente privato?

5) COMMISSIONE PAT SICUREZZA

Dottore: conferma che la Commissione Sicurezza non solo non è presieduta dal Prefetto di Trento, ma nemmeno dal Presidente della Provincia di Trento, dato che il Governatore ha delegato il dirigente Pat della Polizia amministrativa della provincia, cioè il dottor Marzio Maccani?

6) FIRMA CONTRATTO

Come si può interpretare la firma del contratto che la Giunta Pat ha siglato con gli organizzatori del concerto di Vasco Rossi, allorquando era noto (atti di luglio 2021 lo documentano) che il Presidente della Commissione sicurezza, cioè Maccani, non aveva espresso parere favorevole per il via libera al concerto.

7) PREVISIONE

Esimio Questore: ad oggi reputa che il concerto si potrà realizzare per 120 mila persone? Pensa vi saranno modifiche per i criteri di accesso all’area, anche in relazione al contagio Covid-Omicron?