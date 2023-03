LORENZO RIZZOLI * AMMINISTRATIVE TRENTINO 2023: « SE IL TERZO POLO “CORRESSE” DA SOLO ALLE PROSSIME ELEZIONI FAREBBE UN GROSSO SBAGLIO »

11.25 - venerdì 31 marzo 2023

Egregio Direttore Franceschi,

vorrei esprimere la mia opinione in merito al comportamento del terzo polo (Azione e Italia Viva) nei confronti del tavolo del centrosinistra, o meglio, dell’Alleanza Democratica e Autonomista.

Sono dell’idea che se siedo ad un tavolo di confronto ed ho un’opinione diversa dal gruppo, due sono le vie disponibili: mi adeguo alla maggioranza, oppure prendo la linea dura ed esco dal tavolo di confronto. Poi, come logicamente avviene, sul tavolo pesano anche le forze in campo. Il tavolo dell’Alleanza Democratica e Autonomista ha deciso che il proprio candidato alla presidenza della provincia autonoma di Trento sarà Francesco Valduga; io credo, per il bene di tutti, ma soprattutto loro, che forze politiche come Azione e Italia Viva si adeguino al tavolo. Azione e Italia Viva “pesano”, a livello nazionale, circa l’8%.

Alle ultime elezioni nazionali Azione e Italia Viva, insieme, hanno raccolto il 6% circa sul territorio della Provincia Autonoma di Trento. Che beneficio può portare uno “strappo” del terzo polo candidando l’ex senatrice Donatella Conzatti, in competizione, oltre con il candidato della destra (Maurizio Fugatti o Francesca Gerosa), con il candidato dell’Alleanza Democratica per l’Autonomia Francesco Valduga? Azione, capitanata da Raffaelli, sosterrebbe la candidata Donatella Conzatti, se fino a ieri proponeva Alberto Faustini alla presidenza della Provincia Autonoma di Trento?

Io credo che se il terzo polo “corresse” da solo alle prossime elezioni provinciali farebbe un grosso sbaglio. Innanzitutto credo che il risultato raggiunto potrebbe essere ben inferiore rispetto al 6% raggiunto a settembre 2022, anche perché, a livello nazionale, il terzo polo non decolla. Poi credo che di questo “strappo” ne gioverebbe solamente la destra, in quanto vedrebbe “sgretolarsi” l’Alleanza Democratica e Autonomista, un’alleanza che ha “conquistato” il seggio di Trento, ha perso (di poco) il seggio di Rovereto ed ha raggiunto un significativo risultato positivo nel seggio di Pergine Valsugana per il Senato della Repubblica.

Mi auspico che questi “personalismi politici” vengano messi nel cassetto, che il cassetto venga chiuso a chiave e la chiave gettata. Questo è il male della politica. Se si vuole giungere ad un risultato positivo (non dico vincente, ma anche una “sconfitta a testa alta”), occorre essere uniti, occorre ripresentare l’Alleanza Democratica e Autonomista che tanto ha fatto bene alle scorse elezioni per il Senato della Repubblica e che tanto ha fatto “tremare” la destra trentina.

Lorenzo Rizzoli

Trento