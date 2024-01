PROTESTA TRATTORI VENERDÌ 26 GENNAIO * TRENTO: « ” #LÈORADEFINIRLA “, DIRETTA VIDEO STREAMING BY OPINIONE – DA PIAZZA DANTE » PHOTOGALLERY (VEDI RIVEDI)

11.38 - venerdì 26 gennaio 2024

Diretta video: by Agenzia Opinione (riprese e foto a cura di Maurizio Daldon)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Dopo diversi Paesi europei e decine di città italiane, anche il Trentino scende in piazza per salvaguardare le imprese rurali e la produzione locale.

Venerdì 26/1 confluiranno a Trento trattori da tutte le valli per protestare contro politiche europee, nazionali e locali che strangolano agricoltura, allevamento, aziende forestali, contribuendo a depopolare i territori di montagna.

Una manifestazione nata una sera in caneva, durante una discussone tra 5 amici preoccupati per il futuro delle loro aziende ma soprattutto per quello dei loro figli. Il gruppo Whatsapp creato è arrivato nel giro di una settimana a superare i 1000 membri.

Con l’aumentare dei numeri, è cresciuta la consapevolezza di non essere soli, come i 5 amici si erano sentiti fino a quel momento, ma di avere molte problematiche in comune e soprattutto le stesse preoccupazioni riguardo al futuro.

E’ nata cosi l’idea di organizzare una manifestazione con lo slogan #lèoradefinirla con l’intenzione di far arrivare la propria voce e le

proprie preoccupazioni non solo alla classe dirigente, ma anche alla popolazione.

L’interesse infatti non è solo quello di tutelare e salvaguardare le aziende dei vari settori primari ma anche di proteggere la popolazione da un angosciante futuro fatto di multinazionali al posto delle piccole aziende, carni sintetiche, farine di cavallette e fabbriche al posto degli orti, con i terreni incolti o convertiti all’agrivoltaico.

Se in Trentino il turismo è una fonte di reddito, gli operatori del settore primario sono i giardinieri del paesaggio!

Si tiene a sottolineare che la manifestazione è nata, come già detto, da un gruppo di contadini ed è totalmente spontanea e apartitica.

DETTAGLI ORGANIZZATIVI:

Ammassamento trattori: h 7:30 Bicigrill (Trento Sud)

Ammassamento sostenitori a piedi: h 8 Parcheggio Monte Baldo

Partenza trattori verso Via Degasperi, congiungimento con i manifestanti a piedi al parcheggio Monte Baldo, corteo verso Corso del Lavoro e della Scienza, sottopasso Muse, Via Giusti, PIAZZA DANTE. Qui i sostenitori a piedi e una delegazione di mezzi resteranno in PRESIDIO finché non riceveranno risposte. I trattori proseguiranno verso Via Brennero.