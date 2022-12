SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO NOTTURNO IN VAL CAMPELLE (SCURELLE): « BOSCAIOLO SI FERISCE CON LA MOTOSEGA, ELITRASPORTATO AL SANTA CHIARA »

19.47 - giovedì 01 dicembre 2022

Intervento notturno in Val Campelle (Scurelle): boscaiolo elitrasportato all’ospedale Santa Chiara. Si è concluso intorno alle 19.15 un intervento in soccorso di un boscaiolo del 2004 residente a Borgo Valsugana che si è ferito con la motosega ad un arto inferiore nei boschi della Val Campelle (Scurelle), nei pressi di malga Nassare. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato intorno alle 17 dai colleghi che erano con lui.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre sul posto si portavano gli operatori della Stazione Bassa Valsugana e i Vigili del Fuoco. L’elicottero, dopo aver individuato l’infortunato con il supporto dei visori notturni, ha verricellato il Tecnico di elisoccorso e l’equipe medica, prestando attenzione alla teleferica poco distante. I soccorritori hanno quindi raggiunto l’infortunato percorrendo un tratto a piedi. Il ragazzo, sempre cosciente, è stato stabilizzato e imbarellato; poi trasportato a spalla con la barella portantina fino al mezzo del Soccorso Alpino, adibito al traporto dei feriti, e trasportato fino all’elicottero che, nel frattempo, era atterrato più a valle. Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.