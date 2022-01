MART ROVERETO (TN) * EVENTI: « FEBBRAIO SI APRE CON UNA GRANDE NOTIZIA, TORNANO GRATUITE LE PRIME DOMENICHE DEL MESE »

10:19 - 29/01/2022

Febbraio si apre con una grande notizia: tornano gratuite le prime domeniche del mese! Un’occasione imperdibile per visitare le mostre temporanee e le Collezioni del Mart.

L’iniziativa Domenica al museo prevede l’ingresso libero nei sei mesi invernali. Metti in agenda gli appuntamenti del 2022:

6 febbraio, 6 marzo, 2 ottobre, 6 novembre e 4 dicembre.

6 febbraio, ore 10.00 – 18.00

Accesso libero con prenotazione obbligatoria al Mart di Rovereto, alla Casa d’Arte Futurista Depero e alla Galleria Civica di Trento.

Visite guidate alle mostre, costo €2 a persona

Mart

ore 11, Depero new Depero

ore 15, Canova tra innocenza e peccato

Casa d’Arte Futurista Depero

ore 11, Depero e la sua casa d’arte da Rovereto a New York

Galleria Civica Trento

ore 12, Wainer Vaccari. Certezze soggettive

Laboratorio Non credo ai miei occhi, costo €5 a bambino

ore 15, Mart, Area educazione

Prenotazioni education@mart.tn.it, 0464 454135108

Accesso con Green Pass rafforzato

Scopri di più e organizza la tua domenica al museo!

EVENTI MART

Mart Talk

3 febbraio, ore 18.30 – Sale espositive Mart e diretta Facebook

Visita guidata Canova tra innocenza e peccato con Camillo Langone

Opinionista e giornalista, Camillo Langone conduce il pubblico tra le opere della mostra Canova tra innocenza e peccato, soffermandosi sugli “scultori santi”, artisti contemporanei che lavorano la ceramica e il bronzo. Tra questi Livio Scarpella, Giuseppe Bergomi, Leone Tommasi, Giuseppe Ducrot e Filippo Dobrilla.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Clicca qui per iscriverti. Non puoi esserci? Segui la diretta Facebook sulla pagina del Mart!

Info: eventi@mart.tn.it

Mart Talk

10 febbraio, ore 18.o0 – Evento online

VAF-Stiftung. La Collezione. Primo novecento

Presentazione del primo volume del Catalogo Generale dedicato alla Collezione VAF. Da anni in deposito al Mart, la Collezione è una tra le maggiori raccolte private di arte moderna e contemporanea. Intervengono Elena Pontiggia e Nicoletta Colombo, specialiste di arte italiana della prima metà del XX secolo, e Daniela Ferrari, curatrice del volume.

Evento online. Clicca qui per iscriverti. Qualche ora prima della presentazione riceverai via e-mail il link per poter accedere alla stanza privata sulla piattaforma Teams.

Info: eventi@mart.tn.it

Mart Opening

18 febbraio, ore 18.30 – Sala conferenze e diretta Facebook

Opening della mostra Nella continuità del costruire

Conferenza di presentazione e opening della mostra organizzata dal CITRAC – CIrcolo TRentino per l’Architettura Contemporanea. A prosecuzione delle giornate dedicate alle Nuove frontiere del Regionalismo Critico apre nel Foyer del primo piano del museo la mostra Nella continuità del costruire. L’esposizione, nata in collaborazione con due studi emergenti Flaim Prünster e Schiefer Tschöll, è dedicata al percorso professionale di Walter Angonese, architetto altoatesino e attuale direttore dell’Accademia di Architettura di Mendrisio.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Non puoi esserci? Segui la diretta Facebook sulla pagina del CITRAC!

Info: eventi@mart.tn.it

Mart Music

20 febbraio, ore 16.30 – Sale espositive Mart

Tutto Zandonai

Concerto dedicato al più noto compositore roveretano: Riccardo Zandonai.

Il Ferdis Piano Duo (Federico Ferlito e Federico Distefano, pianoforte a quattro mani) eseguirà: Sera, Tempo di valzer e Primavera in Val di Sole.

Un progetto dell’Associazione Filarmonica di Rovereto, in collaborazione con il Mart. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info: eventi@mart.tn.it

Mart Performance

25 febbraio, ore 20 – Foyer dell’Archivio del ‘900

Rompere il ghiaccio – OHT | Office for a Human Theatre

Rompere il ghiaccio è una performance-mostra dell’artista Filippo Andreatta. Il lavoro nasce dal carteggio dei nonni del regista, Elsa e Enrico, quest’ultimo accusato di comunismo e obbligato al confino durante il fascismo. Dalla narrazione personale alla mappatura dei territori transfrontalieri, il testo mette in crisi l’idea stessa di confine. Gli oggetti della performance saranno esposti fino al 27 febbraio nel Foyer dell’Archivio del ‘900 del Mart.

Produzione OHT, co-produzione MAXXI, residenza artistica Centrale Fies con il contributo di Provincia Autonoma di Trento e Fondazione Caritro.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni: eventi@mart.tn.it

POLO MART

Cinemart

1 febbraio, ore 21 – Auditorium Fausto Melotti

Atlantide di Yuri Ancarani

Italia, 2021, 104’con Daniele Barison, Maila Dabalà, Bianka Berenyi, Jacopo Torcellan

Ambientato a Venezia, Atlantide è un film nato senza sceneggiatura la cui storia si è sviluppata durante un’osservazione di circa quattro anni, seguendo la vita dei ragazzi che vivono nella laguna. Al centro del racconto il giovane Davide, che trasforma piccole barche tradizionali in bolidi da competizione per vivere appieno i propri sogni adolescenziali. Presentato in Concorso nella sezione Orizzonti alla Biennale Cinema 2021.

A cura di Centro Servizi Culturali Santa Chiara e Nuovo Cineforum Rovereto.

Info: www.centrosantachiara.it, Costo €5

MEMBERSHIP

4 febbraio, ore 16.30

Visita alla mostra Wainer Vaccari. Certezze soggettive

Prenotazioni entro il 2 febbraio

9 febbraio

Slow art 1

Prenotazioni entro il 9 febbraio

18 febbraio, ore 16.30

Visita alla mostra Depero e la sua casa d’arte da Rovereto a New York

Prenotazioni entro il 16 febbraio

23 febbraio

Slow art 2. Confronto riguardo l’esperienza Slow Art

Tutti gli eventi sono riservati ai possessori della Membership Card. Gli eventi Slow Art si svolgono online.

Info e prenotazioni: membership@mart.tn.it, 0464 454169