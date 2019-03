mediaset * POMERIGGIO CINQUE MAGAZINE: « IN ESCLUSIVA LE PRIME IMMAGINI DEL PRIMO FIGLIO DI PAOLA CARUSO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Giovedì 7 marzo esce in edicola il nuovo numero del magazine di “Pomeriggio Cinque”. Al centro del settimanale una grande esclusiva: Paola Caruso presenta il suo primogenito, Michele, nato appena 4 giorni fa.

Nel magazine, le prime immagini esclusive del piccolo, il racconto del parto e dei sentimenti legati alla nascita del figlio per il quale sogna un futuro meraviglioso all’insegna dell’amore.

In clinica il padre del bambino non si è però presentato. Paola, infatti, è stata lasciata dal compagno Francesco Caserta subito dopo aver appreso di essere incinta. Pare che questa fosse l’ultima possibilità che la showgirl era disposta dare al padre biologico. Una battaglia, anche mediatica, che non accenna a placarsi.

“Pomeriggio Cinque Magazine” accoglie al suo interno una grande varietà di storie, gossip e notizie. Spazio anche alle opinioni dei protagonisti del momento, ai fatti di cronaca fino alla dolce vita dello star system.

La rivista è curata da Fivestore.