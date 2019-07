de Bertoldi (FDI) Festa del latte – Trentino: « Tutela del paesaggio e ricerca della qualità e del biologico nella filiera lattiero casearia, Sostegno ALL’agricoltura di montagna »

Trentino – Festa del latte. de Bertoldi FDI: Tutela del paesaggio e ricerca della qualità e del biologico nella filiera lattiero casearia. Sostegno agricoltura di montagna

“Qui giocavo quando ero un bambino ed a distanza di quarant’anni ritrovo la località Pradiei a Romeno esattamente come allora. Un’oasi di pace e natura incastonata nella splendida alta Val di Non ; mi auguro che questa località venga davvero inserita in un piano di tutela del paesaggio da parte della Provincia come i sindaci dei comuni interessati hanno richiesto chiaramente.

Auspico quindi che la provincia autonoma si faccia promotrice di uno sviluppo in senso naturalistico ed ambientale dell’alta Val di non. Ritengo che questa festa del latte sia la dimostrazione di come l’agricoltura, il turismo e la tutela ambientale rappresentino un tutt’uno, una sinergia per lo sviluppo del nostro territorio.

Onore ai nostri agricoltori che sono all’avanguardia nella difesa e protezione del Trentino, rappresentando quell’economia di alta quota che evita lo spopolamento dei territori montani . Tuteliamo quindi le necessità dei nostri allevatori anche in rapporto al problema attuale dei grandi carnivori.

Ritengo infine essenziale esprimere un invito al mondo agricolo Trentino ed alla politica provinciale affinché si persegua sempre più la strada della qualità, ed in questo contesto mi permetto di riferire le richieste degli operatori internazionali, che chiedono anche nel settore agroalimentare sempre più qualità e prodotti biologici.

Auspichiamo davvero che l’agricoltura tradizionale e quella biologica possono così lavorare assieme per contribuire ad uno sviluppo del territorio Trentino”

Così il Senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, Segretario dellaCommissione Finanze e Tesoro, all’inaugurazione della festa del latte a Romeno in alta Val di Non.

Segreteria Senatore Andrea de Bertoldi