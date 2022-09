PAT * ARRETRATI LAVORATORI RSA – PRECISAZIONI: « A DISPOSIZIONE RISORSE PER RINNOVO CONTRATTO COMPARTO AUTONOMIA LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE, RICOMPRESE ANCHE LE APSP »

18.05 - mercoledì 14 settembre 2022

Arretrati per i lavoratori delle Rsa: l’amministrazione precisa. In merito a quanto pubblicato in questi giorni sulla stampa locale, si precisa che la Giunta provinciale ha messo disposizione le risorse contrattuali per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del comparto Autonomia Locali – Area non dirigenziale, nella quale sono ricomprese anche le APSP, (2019-2021) e per il finanziamento dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (2022-2024), già con la deliberazione del 19 maggio scorso.

Per quanto riguarda le APSP per il 2022 il valore dell’assegnazione è di 6.067.000 euro per i rinnovi 2019/2021 e di 504.000 euro per l’Indennità di Vacanza Contrattuale.

In questi giorni l’Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, insieme al competente Dipartimento, si è tenuto in stretto contatto con UPIPA per monitorare che venisse garantito quanto concordato in sede di trattativa sindacale, ovvero l’erogazione in busta paga nel mese di settembre.