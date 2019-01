Confesercenti DEL Trentino – FAIB * BEFANA: « DOMENICA 6 GENNAIO ARRIVA NEI REPARTI DI PEDIATRIA DI TRENTO E ROVERETO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il 6 gennaio arriva la befana del gestore di Faib negli ospedali di Trento e Rovereto. Domenica 6 gennaio, giorno della Befana, i bambini ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali di Trento e Rovereto riceveranno la visita della Befana del Gestore organizzata da Faib-Confesercenti (Federazione Autonoma Italiana Benzinai).

Come da tradizione, una delegazione di Faib, capitanata dal vicepresidente Giuliano Scandolari, accompagnerà la Befana a far visita ai piccoli malati donando loro regali e pensierini raccolti grazie alla colletta che nei mesi scorsi ha coinvolto soci e simpatizzanti Faib nonché i clienti che si sono fermati ai distributori per fare rifornimento, gli ambulanti aderenti ad Anva e con il contributo della Presidenza della Provincia.

“E’ un importante appuntamento che ci vede impegnati a portare un po’ di gioia e sostegno e che negli anni ha ricevuto ampi consensi – dice il presidente di Faib Federico Corsi – . Un’iniziativa che coinvolge tutti i gestori della provincia di Trento, che vuole dare un segnale forte di solidarietà”.

Per agevolare la stampa gli orari di visita di domenica 6 gennaio saranno cosi suddivisi:

OSPEDALE SANTA CHIARA TRENTO

Ore 9.00 reparto di pediatria

OSPEDALE ROVERETO

Ore 11.00 reparto di pediatria

*

Giuliano Scandolari

Organizzatore della Befana del Gestore

Confesercenti del Trentino