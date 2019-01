CODACONS * ANNO NUOVO BUCHE VECCHIE A ROMA: « 153 le VITTIME E 80 le CAUSE PER DANNI IN POCHI MESI »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il 2018 si conferma un anno drammatico sulle strade della Capitale: quest’anno, con i dati aggiornati al 13 dicembre, il numero delle vittime è salito a 153, a Roma e provincia, senza contare le persone decedute dopo essere state ricoverate in ospedale per gravi ferite riportate in incidenti stradali.

Un trend negativo e inquietante ma che davvero non stupisce nessuno, visto lo stato drammatico della pavimentazione e della segnaletica stradale della Città Eterna. Una realtà dei fatti ben nota ai cittadini romani e che ha spinto molti di loro a rivolgersi proprio all’Associazione per avviare una causa di risarcimento contro il Comune: in un anno, già 150 visite e 80 azioni di risarcimento testimoniano l’interesse crescente dei cittadini per la strada della tutela legale.

Proprio per superare i tempi medi lunghissimi dei risarcimenti della società di assicurazione del Comune, l’intervento del Codacons presso Ivass ha permesso di accelerare le procedure, tanto che i cittadini che si sono rivolti all’Associazione hanno tenuto il risarcimento in 90 giorni.

C’è infine un regalo, anche per queste feste, destinato ai romani. Grazie ad una convenzione col gruppo “Pharma Experience” sarà infatti possibile iscriversi all’associazione al prezzo speciale di 6 euro e ottenere subito uno sconto del 5% sui prodotti venduti presso le farmacie del circuito e visite specialistiche gratuite in fisioterapia, neurologia, ortopedia, urologia, odontoiatria, ginecologia ed estetica. Sarà inoltre possibile prenotare screening di controllo gratuiti per i bambini con specialisti dell’età evolutiva.

“Quest’anno il Codacons mette la salute e la prevenzione sotto l’albero di Natale dei romani – afferma il presidente Carlo Rienzi – Contro l’aumento nella capitale dei disturbi fisici legati a buche, smog e stress, abbiamo deciso di fornire un servizio completo agli utenti, che grazie a questa promozione potranno godere di visite specialistiche del tutto gratuite e dello sconto sull’acquisto di farmaci, oltre che degli innumerevoli servizi legali offerti dalla più importante associazione dei consumatori d’Italia”.

Tutti gli interessati possono prenotare la propria visita specialistica al numero verde 800582493.