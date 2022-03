CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * PRIMA COMMISSIONE: « PARERI FAVOREVOLI PER LE CANDIDATURE NEL CDA DEL MUSEO STORICO – TSM E INTERBRENNERO »

10.34 - martedì 29 marzo 2022

Prima commissione, pareri favorevoli per le candidature nel cda del Museo storico, Tsm e Interbrennero. La Prima commissione, presieduta da Vanessa Masè (La Civica), si è occupata quest’oggi di nomine. Parere favorevole, con 5 sì e le astensioni di Marini (5 Stelle), Zanella (Futura) e Tonini (Pd), alla proposta di candidatura della Giunta per il Cda de Museo Storico della dottoressa Boglarka Etelka Fenyvesi-Kiss.

Sì della Commissione anche alla proposta, sempre della Giunta, per il cda di Tsm dell’avvocatessa Emanuela Ceschini (sempre con 5 sì e le astensioni di Marini, Zanella e Tonini) e infine via libera con 7 sì e due astensioni (Marini e Job) alla proposta di candidatura, in quota delle minoranze, dell’avvocato Stefano Tomaselli per il cda di Interbrennero Spa.