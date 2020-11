FUTURA * SCOMPARSA PIERGIORGIO CATTANI * « IL TUO CUORE SI è FERMATO E SI PORTATO VIA UN PEZZO DEI NOSTRI, FUTURA CI SARà SEMPRE PER TE  »

Caro Presidente, mai e poi mai avremmo voluto scrivere queste righe che rendono reale una cosa che nei nostri cuori e nelle nostre menti ancora non lo è. Ci hai lasciato in questa mattina tiepida di novembre di questo anno assurdo e difficile.

Ci hai lasciato improvvisamente, il tuo cuore si è fermato e si portato via un pezzo dei nostri, noi la tua famiglia politica perdiamo la guida.

In questo momento possiamo solo stringerci forte alla tua famiglia meravigliosa che ci ha sempre accolto nella vostra casa, ad Alpha e a Daniel e tutta la comunità trentina che oggi perde una persona straordinaria e speciale, come hanno riconosciuto decine di cittadine e cittadini, e tutte le forze politiche, che ringraziamo per aver riconosciuto lo straordinario valore del tuo impegno culturale, sociale e politico.

Addio presidente, addio amico e compagno di viaggio.

Futura ci sarà sempre, per te.