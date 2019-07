ApT San Martino di Castrozza (TN) * 33ESIMA edizione DolomitIncontri: « Mercoledì 24 luglio Si alterneranno sul palco Piero Dorfles, Mauro Corona E Massimiliano Ossini »

Mercoledì 24 luglio Piero Dorfles, noto giornalista e critico letterario, aprirà le danze della 33^ edizione di DolomitIncontri, la rassegna letteraria delle Pale di San Martino!

Nel 2019 si celebra il primo decennale dell’inserimento delle Dolomiti nel Patrimonio Mondiale Unesco e DolomitIncontri scrive un’ulteriore importante pagina della sua storia, indissolubilmente legata alle Pale di San Martino e a tutti gli illustri ospiti che negli anni hanno frequentato con affetto il “salotto culturale più in quota delle Dolomiti”.

Come ogni estate la rassegna avrà il piacere di accompagnare il pubblico di Primiero e San Martino di Castrozza in un ideale viaggio tra intellettuali e autori di spicco, ma anche personaggi fuori dagli schemi, attraverso i quali aprire lo sguardo verso la contemporaneità e le nuove sfide che il domani ci riserva. Si alterneranno sul palco autori di fama consolidata come Piero Dorfles, che aprirà la rassegna mercoledì 24 luglio, Mauro Corona, Elisabetta Rasy, Matteo Righetto nonché giornalisti e personaggi molto amati dal grande pubblico come Stefano Zurlo e Massimiliano Ossini.

Tra le fresche novità dell’estate e grande atteso della kermesse, il giovane videomaker e famoso “youtuber” Nicolò Balini alias Human Safari. A celebrare il decennale delle Dolomiti Patrimonio Unesco non mancheranno, inoltre, due speciali appuntamenti ad esse dedicate: il primo a cura delle Guide Alpine del gruppo Aquile di San Martino e Primiero e il secondo che vedrà Giulia Castelli Gattinara presentare la splendida guida “111 luoghi delle Dolomiti che devi proprio visitare”.

DolomitIncontri vuole essere uno spazio accogliente nel quale passato, presente e futuro si incontrano e si confrontano lasciando sempre aperte le porte al dialogo e alla gioia della scoperta.

Tutti gli appuntamenti della rassegna si svolgeranno presso la sala congressi del Palazzo Sass Maor di San Martino di Castrozza, alle ore 18.00.

DolomitIncontri è un progetto realizzato da ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi grazie alla preziosa collaborazione con il Comune Primiero San Martino di Castrozza.