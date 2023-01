RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ « FIRENZE E LA SUA BELLEZZA, APPUNTAMENTO SABATO 7 GENNAIO »

17.29 - venerdì 6 gennaio 2023

Firenze e la sua bellezza e la sua capacità di interpretare il futuro è la protagonista di una nuova puntata di Linea Verde Life in onda Sabato 7 gennaio alle 12.25 su Rai1. Marcello Masi racconterà la storia di una comunità energetica per scoprire la filosofia che anima i suoi residenti. Incontrerà poi il fondatore di una realtà tutta italiana che consente di piantare alberi in tutto il mondo. Non mancherà poi il consueto spazio dedicato agli animali. Questa settimana il conduttore incontrerà una famiglia che ha deciso di recuperare un terreno ereditato per realizzare un cambio vita grazie ad un allevamento di alpaca.

Daniela Ferolla, ci farà scoprire Palazzo Pitti in modo inedito. Scopriremo infatti come, per la prima volta al mondo, un complesso così antico è stato digitalizzato 3D. La conduttrice ci porterà poi a conoscere un giovane fiorentino che è riuscito a creare nel mondo della moda un circolo virtuoso riutilizzando gli scarti delle grandi aziende di abbigliamento. Scopriremo poi i celebri profumi fiorentini che grazie a Caterina De’ Medici giungono fino ai nostri giorni.

Immancabile il nostro tradizionale giro del gusto dove si assaggeranno prodotti del territorio e ricette della tradizione.

Federica de Denaro preparerà un classico della tradizione: la pappa al pomodoro mentre Carmine Gazzanni ci spiegherà come un tunnel sotterraneo, un tempo utilizzato come luogo di difesa dai bombardamenti, sia stato trasformato in un luogo d’arte e cultura.

Una puntata da non perdere per conoscere questa città che non smette mai di sorprendere.