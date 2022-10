APT VAL DI FASSA (TN) * “SIMPOSIO TOP WINE 2950”: « LA SELEZIONE DI CANTINE PRESTIGIOSE, I FINGER FOOD ED IL PIATTO TOP WINE SONO STATI GLI INGREDIENTI VINCENTI DELL’EVENTO »

16.49 - lunedì 17 ottobre 2022

Successo per la 22ª edizione del “Simposio Top Wine 2950”. La degustazione, tra le più alte al mondo, ha richiamato molti appassionati di vino grazie alla qualità dei prodotti della ventina di cantine del Trentino-Alto Adige. Più che positivo il bilancio della 22ª edizione del Simposio Top Wine 2950, che si è tenuto il 15 ottobre sulla Terrazza delle Dolomiti, del Rifugio Maria al Sass Pordoi. La selezione di cantine prestigiose, i finger food e il piatto Top Wine – preparati e serviti dagli studenti del Centro di Formazione Professionale Enaip di Tesero in collaborazione con gli chef dell’Associazione Cuochi Val di Fassa – sono stati gli ingredienti vincenti dell’evento che, ancora una volta, si conferma di grande interesse per gli estimatori dell’enogastronomia e non solo.

Gli appassionati, ma anche i tanti curiosi, hanno potuto assaporare vini di altissima qualità in una cornice, tra le più belle al mondo, nel cuore delle Dolomiti. Grande soddisfazione è stata espressa dalle protagoniste della manifestazione vitivinicola, ovvero le venti aziende del Trentino, dell’Alto Adige e del Piemonte.

Confermate le aspettative anche della novità dell’edizione 2022: la “Masterclass – Teroldego Evolution”, che si è svolta nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre.

Sempre maggiore la presenza di visitatori provenienti da tutto il Nord Italia e anche dall’estero, che confermano il forte richiamo per una manifestazione perfetta per il periodo autunnale, in Val di Fassa. Degna di nota la ricetta “Spaghetto quadrato Felicetti reidratato, burro affumicato, trota bio e polvere di finferli”, magnificamente preparata dall’Associazione Cuochi Val di Fassa, un connubio tra eleganza e territorio, che ha entusiasmato anche i palati più esigenti. La SITC spa, organizzatrice dell’evento, soddisfatta dell’ottimo risultato del “Simposio Top Wine 2950”, grata per il supporto di tutti i partner e dei collaboratori, dà appuntamento al prossimo anno.