apss trentino * SCIOPERO GENERALE: « venerdì 8 MARZO sarà attuato per l’intera giornata per ogni turno di lavoro »

Nella giornata di venerdì 8 marzo, in occasione dello sciopero generale nazionale di tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, compreso tutto il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, indetto dalle Associazioni Sindacali Slai Cobas, Usi, Cobas Confederazione dei Comitati di Base, Usb, Usi, Cub, Sgb, Cobas Sanità, Università e Ricerca, Anief e Cub Sanità, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha disposto la costituzione dei contingenti minimi di personale, così da garantire i servizi pubblici essenziali a salvaguardia dei diritti delle persone.

Lo sciopero sarà attuato per l’intera giornata per ogni turno di lavoro. Si segnala che, per quanto riguarda l’attività ordinaria, come ad esempio le visite ambulatoriali, i prelievi del sangue e le prenotazioni al Centro unico di prenotazione – Cup, si potrebbero registrare disservizi in relazione al numero degli aderenti allo sciopero.