RAI 2 * SERENO VARIABILE ESTATE: TRASFERTA LUNGO LA RIVIERA ROMAGNOLA PER OSVALDO BEVILACQUA

Trasferta lungo la Riviera Romagnola per Osvaldo Bevilacqua e “Sereno Variabile Estate”, in onda sabato 25 agosto alle 13.30 su Rai2. Obiettivo sul territorio del Parco del Delta del Po, nel suo versante emiliano, e i Lidi a Nord di Ravenna, Marina Romea, Casal Borsetti e Porto Corsini, in un tour ricco di attrattive e proposte turistiche, come il birdwatching, le passeggiate a cavallo nella vasta pineta secolare, la navigazione in barca per osservare i fenicotteri rosa.

A tutto questo si aggiungono i divertimenti e gli sport tipicamente marini che possono coinvolgere il turista, dal beach-volley alla vela, al surf e alla “pesca leggera” organizzata dallo storico Circolo Nautico di Marina Romea.

La tradizione, la gastronomia tipica e la storia locale, inoltre, saranno di scena in un luogo simbolo della riviera, uno dei “padelloni”, i tipici capanni da pesca ancora oggi utilizzati per cene e incontri all’insegna della tradizione. In uno di questi, si scopre come si preparano i tipici cappelletti romagnoli, mentre verranno tirate su le reti da pesca per una grigliata estemporanea.

Non mancherà un momento dedicato alle tradizioni e al folklore: a Marina Romea l’esibizione degli “Sciucaren”, gli schioccatori di fruste della tradizione romagnola.