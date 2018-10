RAI 1 * ‘ TALE E QUALE SHOW ‘: VENERDÌ 5 OTTOBRE NUOVO APPUNTAMENTO CON IL VARIETÀ CONDOTTO DA CARLO CONTI

Nuovo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Venerdì 5 ottobre, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, la quarta puntata del programma leader del prime time prenderà il via alle 21.25. Sarà una serata importante, perché i punti in palio che si sommano alla classifica provvisoria ora cominciano a diventare davvero pesanti. Al momento, in testa c’è Alessandra Drusian, seguita da Roberta Bonanno e Antonio Mezzancella (vincitore dell’ultima puntata con l’interpretazione di uno dei due Claudio Baglioni da imitare).

La cantante dei Jalisse, dunque è in vetta, curiosamente senza aver mai vinto nessuna delle 3 serate precedenti, ma con 3 piazzamenti al secondo posto che dunque le hanno permesso di essere attualmente in prima posizione. Ma la distanza tra i 12 protagonisti è davvero minima e dunque sono possibili stravolgimenti sin da subito: basti pensare che in cima alla classifica si sono alternati fino a questo momento 3 artisti diversi, rispettivamente Vladimir Luxuria, la Bonanno e la Drusian appunto. A dimostrazione che tutti oramai sono consapevoli delle proprie possibilità di “trasformarsi” sia fisicamente che vocalmente nella star della musica nazionale e internazionale che la “slot machine” ha destinato loro. Regalando esibizioni da togliere il fiato ed emozioni sia al pubblico in studio sia ai telespettatori, cantando sempre dal vivo.

Vediamo ora gli accoppiamenti previsti per questo quarto appuntamento: Andrea Agresti si scatenerà con Lo Stato Sociale, Roberta Bonanno vestirà i panni di Katy Perry, Matilde Brandi diventerà Natalie Imbruglia, Massimo Di Cataldo si trasformerà in Gianni Morandi, Alessandra Drusian interpreterà Iva Zanicchi, Antonella Elia renderà omaggio a Sandra Mondaini, Mario Ermito sarà Scialpi, Vladimir Luxuria se la vedrà con Renato Zero, Antonio Mezzancella avrà le sembianze di Justin Timberlake, Guendalina Tavassi si metterà alla prova con Cher, Raimondo Todaro ricorderà Rocky Roberts e Giovanni Vernia si metterà in gioco con Mick Jagger. Sfide affascinanti, che saranno giudicate poi da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con questi ultimi due che sono entrati da subito in sintonia con la grande famiglia di “Tale e Quale Show”.

Per la cronaca, la terza puntata ha visto per la prima volta due dei dodici protagonisti imitare lo stesso personaggio, Claudio Baglioni. Ebbene, se Antonio Mezzancella ha vinto la puntata presentando “Strada facendo”, Giovanni Vernia è arrivato terzo con “Mille giorni di te e di me”. Nel mezzo, la Drusian con Celine Dion (“My heart will go on”). Anche in questa ottava edizione di

“Tale e Quale Show” si stanno rivelando fondamentali e sempre all’altezza della situazione i reparti trucco, parrucco e costumi, che vedono impegnati quotidianamente grandi professionisti del settore. Senza dimenticare le coreografie che accompagnano le varie esibizioni del programma e i “vocal coach” – Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci – e la “actor coach” Emanuela Aureli. In termini di regolamento, da ricordare che al termine di ogni esibizione, nel corso delle varie puntate, tutti gli ospiti si sottoporranno ai voti della giuria, che avrà il compito di valutarne le prestazioni con un voto che si sommerà a quello che ciascun sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale.

Anche quest’anno non ci saranno eliminazioni: grazie alla somma delle due votazioni alla fine di ogni trasmissione, sarà decretato il vincitore di puntata e sarà stilata una classifica parziale che porterà all’elezione del vincitore finale. A mostrare gli abbinamenti tra gli Artisti e i personaggi che dovranno essere imitati nella settimana successiva, l’oramai nota “slot machine”. Tutti gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

“Tale e Quale Show” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow.

Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it Prodotto da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato su “Your Face Sounds Familiar”, format originale di Gestmusic Endemol S.A., licenziato da Endemol Shine IP B.V., “Tale e Quale Show” è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico e Walter Santillo. Le musiche sono del maestro Pinuccio Pirazzoli, le coreografie di Fabrizio Mainini, la scenografia di Riccardo Bocchini, i costumi di Simonetta Innocenti. Regia di Maurizio Pagnussat.