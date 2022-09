CARABINIERI – ROVERETO (TN) * VIOLENZA SESSUALE: « VIENE ABUSATA DURANTE UNA FESTA, INDIVIDUATO E ARRESTATO UN CITTADINO RUMENO »

17.46 - martedì 27 settembre 2022

Prosegue l’azione di prevenzione e repressione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Rovereto: la pressante attività di controllo posta in atto per tutelare la popolazione dai reati contro la persona e il patrimonio si è concretizzata nell’arco di questa settimana, dove l’acume investigativo dei Carabinieri competenti per territorio ha portato prima all’individuazione e di seguito all’arresto di un cittadino rumeno resosi responsabile del reato di violenza sessuale.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del posto, durante una festa in una località a sud della valle dell’Adige, la donna sarebbe stata avvicinata da un uomo, il quale con una scusa riusciva ad isolare la vittima, abusando della stessa.

Dopo la denuncia della persona offesa, le indagini hanno consentito di ricostruire, attraverso la descrizione della donna e anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio, la dinamica degli eventi, riuscendo così ad addivenire all’identificazione del responsabile del reato.

L’uomo è stato individuato presso l’azienda agricola dove era impiegato quale bracciante, ed è stata a suo carico emessa un ordinanza di custodia cautelare in carcere, visto che a su questi pendevano concreti indizi.

Il soggetto individuato veniva accompagnato presso la Stazione Carabinieri competente, dove, dopo la redazione degli atti di rito, l’uomo veniva associato alla casa circondariale di Trento.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.