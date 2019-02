PAT * Tavolo trasporto merci: «al centro la reciprocità delle misure fra Italia e Austria, presenti l’assessore Spinelli e i vertici di A22 ed Interbrennero »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Alla presenza dell’assessore Achille Spinelli e ai vertici di A22 , Interbrennero e delle categorie economiche interessate. Riunito il Tavolo di confronto sul trasporto merci: al centro il tema della reciprocità delle misure fra Italia e Austria.

Primo incontro questo pomeriggio del Tavolo di confronto sul trasporto merci, a cui hanno partecipato la Provincia autonoma di Trento, con l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, ed i vertici della A 22 spa, di Interbrennero, e delle categorie economiche interessate, Associazione Artigiani, Confindustria, Camera di Commercio e Fai- Federazione Autonoleggiatori Italiani.

Al centro dell’incontro la crescita del traffico pesante sull’asse del Brennero e la necessità di adottare misure di mobilità transfrontaliera concordate fra tutti i territori interessati, nonché fra i governi di Italia e Austria, all’insegna della reciprocità e della sicurezza dei trasporti, sull’uno e l’altro versante del passo.

Tre gli impegni condivisi all’interno del Tavolo: avviare un confronto con la provincia di Bolzano, coinvolgendo anche i prefetti delle due Province autonome; aprire un tavolo di discussione in ambito Euregio, per esaminare le diverse problematiche relative alla reciprocità delle misure adottabili lungo l’asse del Brennero, quindi sulla A 22 e la A 12; richiedere un confronto con il Governo per affrontare in maniera organica il tema del traffico transfrontaliero, in tutte le sue accezioni (intermodalità, potenziamento delle infrastrutture, limiti al transito dei mezzi pesanti e così via), anche per i mezzi provenienti dall’Austria.