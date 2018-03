PAT * SAFER INTERNET MONTH: MARTEDÌ 6 MARZO L’EVENTO CONCLUSIVO ALL’AUDITORIUM SANTA CHIARA (PDF DEL PROGRAMMA)

Martedì 6 marzo, ore 8.30 presso l’Auditorium Santa Chiara. Domani l’evento conclusivo del Safer Internet Month. Un mese, a partire dal 6 febbraio, per riflettere negli istituti di scuola superiore trentina sulle opportunità e i rischi delle nuove tecnologie per i giovani: questa è la durata dell’iniziativa internazionale che coinvolge decine di paesi nel mondo ogni anno. In questo mese, inoltre, è stato attivato un innovativo percorso per genitori e figli: insieme in aula per apprendere i pericoli del web con simulazioni ed esercitazioni.

In occasione del convegno finale del Sim genitori e figli racconteranno la loro esperienza e riceveranno le prime attestazioni “Digital Family responsability”.

Stasera si tiene l’incontro con Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta che stimolerà un dibattito sui temi centrali dei suoi libri “Abbiamo bisogno di genitori autorevoli” e “Adolescenti navigati”. Domani, 6 marzo, l’evento conclusivo che terminerà alle 10 con lo spettacolo teatrale Otellook della compagnia Kaos Teatri, la rivisitazione del dramma di Shakespeare che affronta una tematica tragicamente attuale e diffusa: il cyberbullismo.

Il Safer Internet Month è terminato, il 6 marzo si terrà l’evento conclusivo all’Auditorium Santa Chiara di Trento. Oggi a Pergine è in programma invece un “Incontro con l’autore”; di seguito il programma di dettaglio.

GENITORI AUTOREVOLI E ADOLESCENTI NAVIGATI

Lunedì 5 Marzo 2018

dalle ore 20.30 | Istituto Marie Curie, Pergine Valsugana (TN)

“Incontro con l’autore”: Matteo Lancini Psicologo e psicoterapeuta (sarà presente all’incontro anche un rappresentante di Save the Children).

Seguirà dibattito sui temi dei libri “Abbiamo bisogno di genitori autorevoli” e “Adolescenti navigati” di Matteo Lancini (approfondimento in allegato).

GIORNATA CONCLUSIVA DEL SIM Trentino 2018

Martedì 6 Marzo 2018

dalle ore 8.30 | Auditorium Centro Servizi Santa Chiara, Trento

Interventi:

Assessorato alle politiche Giovanili

Luciano Malfer Agenzia per la famiglia – Provincia autonoma di Trento

Rappresentante di Save the Children

Difensore civico e Garante dei minori

Rappresentante del Team Navigare a vista

Testimonianze delle coppie di genitori e figli che hanno partecipato al percorso sperimentale “Digital Family Responsability: genitori e figli in rete”

Consegna delle prime attestazioni Digital family Responsability alle famiglie e alle scuole che hanno partecipato al progetto

ore 10-11.30

Spettacolo teatrale “ Otellok” a cura della Compagnia Kaos Teatri di Parma

I testi shakespeariani si distinguono per una rilevanza fuori da ogni tempo che ci consente di attualizzarli e metterli in relazione con le problematiche della società di oggi. Questa caratteristica ha permesso di prendere spunto da “Otello”, testo emblema della gelosia, e di plasmarvi intorno uno spettacolo che affronta una tematica tragicamente attuale e diffusa: il cyberbullismo.