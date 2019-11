PAT * SCUOLA: « ATTIVATO ANCHE AL LICEO “RUSSEL” DI CLES IL PERCORSO INTEGRATIVO DI CURVATURA BIOMEDICA »

Attivato anche al Liceo “Russel” di Cles il percorso integrativo di curvatura biomedica. Il percorso è rivolto agli studenti dei licei classico e scientifico che intendono affrontare i test d’ingresso alla Facoltà di Medicina.

A distanza di un anno dall’attivazione del percorso-potenziamento “biologia con curvatura biomedica” attivato dal Liceo “Galilei” di Trento, anche il Liceo “Russel” di Cles amplia la propria offerta formativa mettendo a disposizione dei propri studenti il medesimo percorso. Tale percorso con prevalente finalità orientativa, ha lo scopo, attraverso lezioni aggiuntive facoltative per un totale di 150 ore nel triennio, di supportare nella formazione gli studenti che decidono di affrontare i test di ammissione alla Facoltà di Medicina. Con il provvedimento approvato oggi, la Giunta provinciale, autorizza dunque la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Provincia autonoma di Trento, Liceo “Russel” di Cles, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per la realizzazione del progetto.

La sempre maggiore richiesta da parte degli studenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di poter intraprendere le professioni mediche e la particolare selettività dei test di ingresso alla Facoltà di Medicina hanno incoraggiato il MIUR ad autorizzare la formulazione di un percorso integrativo ad hoc, finalizzato ad agevolare gli studenti, sia sul piano della preparazione specifica, che sotto il profilo della chiarezza orientativa nella prosecuzione degli studi.

Dopo la felice sperimentazione avvenuta nel corso dello scorso anno scolastico presso il Liceo “Galilei” di Trento, il Liceo “Russell” di Cles, ottenuto l’accreditamento presso il MIUR, ha proceduto negli accordi con l’Ordine dei Medici e con i referenti locali dell’APSS, che hanno manifestato interesse per l’iniziativa e dichiarato la loro disponibilità a condividere una proposta qualificata di percorso integrativo che si ritiene valorizzante per il territorio periferico.

Il valore aggiunto della proposta formativa del Liceo Russel di Cles è infatti quello di fornire un supporto significativo per l’orientamento della popolazione studentesca di riferimento delle Valli del Noce, evitando che questa risulti penalizzata dalla propria perifericità, non potendo usufruire della proposta cittadina del Galilei.

Il percorso integrativo dei curricula dei licei classico e scientifico sarà di durata triennale e avrà una durata di 150 ore da svolgersi sia presso i laboratori del liceo che presso le strutture sanitarie individuate dagli enti coinvolti. Il progetto sarà monitorato da un apposito Comitato scientifico costituito da una rappresentanza di ciascun ente firmatario.