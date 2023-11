TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI NOTO: « PER IL 56% DEGLI ITALIANI IL GOVERNO NON HA RISPETTATO LE PROMESSE FATTE IN CAMPAGNA ELETTORALE » (DATI: DIFFUSIONE 17/11)

07.39 - sabato 18 novembre 2023

Sondaggi politici Noto, per il 56% il Governo non rispetta le promesse. La maggiore bocciatura è per la manca proroga del Superbonus 110?

Solo il 28% degli italiani pensa che l’esecutivo di Giorgia Meloni abbia rispettato le promesse fatte in campagna elettorale. Questo è quello che emerge dagli ultimi sondaggi politici di Noto, che mostra come invece il 56%, il doppio, ritenga non vi abbia tenuto fede.

Naturalmente le opinioni cambiano molto in base al partito votato. Tra gli elettori di Fratelli d’Italia risponde positivamente il 65%, tra i leghisti il 60% e tra i forzisti il 52%. Nel caso di questi ultimi, però la differenza con chi si dice deluso è relativamente limitata, solo di 10 punti.

Tra chi vota Pd, invece, è del 91% la percentuale di quanti affermano che il Governo non sia stato fedele a ciò che aveva promesso. Tra i pentastellati è dell’80%, come tra chi sceglie Verdi e Sinistra. Molto più equilibrato, invece, il rapporto tra le due opinioni fra i renziani.

Sondaggi politici Noto, alla manovra gli italiani danno 5. Non stupisce quindi che il voto alla manovra economica sia insufficiente, un 5 tondo. Anche in questo caso si tratta di una media tra dati molto diversi. Secondo i sondaggi politici di Noto, infatti, gli elettori di Fratelli d’Italia la promuovono con un 8, quelli dalla Lega con un 7, i forzisti con 6,5.

Solo 3, invece, da chi vota Pd e Movimento 5 Stelle, un sonoro 2 dagli elettori di Verdi e Sinistra e un’insufficienza, 5, anche da chi sceglie l’ex Terzo Polo.

A deludere di più è lo stop al Superbonus, che è visto negativamente dal 62% degli italiani. Il 56% non gradisce l’aumento della soglie dei forfettari a 85mila euro, il 55% la costruzione del Ponte sullo Stretto.

Male anche le misure sulle pensioni, mentre piace al 61% la no tax area fino a 85.000 euro e la riforma Irpef, e al 60% l’allungamento dell’aliquota Irpef del 23% a 28mila euro. Bene, per il 58%, il mese in più di congedo parentale al 60% della paga.