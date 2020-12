CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLI PIAZZA DANTE: « ERANO IN POSSESSO DI ALCUNE DOSI DI HASHISH ED EROINA, QUATTRO LE PERSONE SEGNALATE »

A pochi giorni dalla vasta operazione dei Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo che ha visto assicurare alla Giustizia un’organizzazione criminale dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, continuano senza sosta i servizi finalizzati a prevenire e contrastare l’insidioso fenomeno da parte dei militari della locale Compagnia Carabinieri di Trento.

Non è servito neppure come deterrente la pioggia battente ed il freddo ad infrenare l’attività delinquenziale in Piazza Dante, a ridosso della stazione ferroviaria. Nel corso del pomeriggio di ieri, infatti, gli uomini dell’Arma hanno effettuato un servizio straordinario con il supporto delle unità cinofile del Nucleo CC di Laives.

La rete realizzata dai pusher per allertarsi all’arrivo delle forze dell’ordine, impiegando delle vedette e sviluppando metodologie di cessione molto articolate per sfuggire ai controlli, non sono bastate a 4 giovani che, fra le decine di persone controllate, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish ed eroina. I quattro, due italiani e due pakistani tutti italiani 20enni, sono stati segnalati al Commissariato del Governo per la provincia di Trento quali assuntori e la sostanza sequestrata è stata inviata per gli accertamenti al Laboratorio di Analisi Stupefacenti dei Carabinieri di Bolzano.