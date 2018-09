MELONI * FOIBE ” OGGI SUL LINEAVERDE DELLA RAI BELLISSIMA PUNTATA, QUESTO È VERO SERVIZIO PUBBLICO “

“Oggi su RaiUno una bellissima puntata di Linea Verde, che dopo anni di citazioni distratte o di approfondimenti in orari impossibili, ha raccontato finalmente all’Italia Foibe ed Esodo. Un grande risultato ottenuto con la collaborazione della direzione di RaiUno, degli autori e dal lavoro incessante realizzato dalle Associazioni.

In particolare, mi piace citare il “Comitato 10 Febbraio” – nella puntata rappresentato da Emanuele Merlino – a cui, nel 2005, ho contribuito a dare vita. Oggi festeggiamo una vittoria importante, per la destra, per la storia, la giustizia e l’identità italiana: questa è la Rai che ci piace, questo è vero servizio pubblico”.

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.