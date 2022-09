CISL MEDICI – TRENTINO * REPLICA A QUOTIDIANO “L’ADIGE”: PAOLI, « NON ESISTE UN PROGETTO APSS DI MEDICINA GENERALE “AD PERSONAM”, I SINDACATI NE SONO ALL’OSCURO »

10.50 - giovedì 08 settembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cisl medici del Trentino apprende dall’Adige di questa mattina, che Apss avrebbe chiesto ad un generico medico di base, ex Presidente di cooperativa, di aderire ad un progetto denominato “mi prendo cura di te”, per la medicina generale integrata, come riferito dal dr. Chiumeo, medico di medicina generale, che ha manifestato, pubblicizzandolo sul medesimo quotidiano, la volontà di aderirvi.

Rimaniamo basiti nello scoprire che esisterebbe quindi un progetto, costituito da Apss “ad personam” nell’ambito della medicina generale di cui tutte le OOSS sono all’oscuro; pensato e costruito completamente al di fuori delle sedi istituzionali preposte alla loro programmazione e progettazione, fra cui i Comitati provinciali o aziendali in cui siedono i sindacati per la tutela dei fondi economici preposti per i propri iscritti .

Ricordiamo che ciò sarebbe gravemente lesivo della dignità delle OOSS della medicina generale che, istituzionalmente, compongono con Apss i tavoli di programmazione e progettazione per i progetti richiesti da loro, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali e dall’accordo provinciale vigente della medicina generale.

Nel corso di una richiesta ufficiale da parte della Cisl medici, ieri, in Comitato aziendale della medicina generale, abbiamo ricevuto assicurazioni , dai componenti di parte pubblica, che nessun progetto è stato ancora neppure immaginato da APSS.Di contro, a breve, componenti del Comitato di parte sindacale, presenteranno entro 15 giorni i progetti aziendali, sentite le rispettive basi di iscritti.

Sottolineiamo, perciò, che attualmente la medicina generale non dispone di altri fondi se non quelli necessari per terminare i progetti di quest’anno, che ammontano ad oltre 15 milioni di euro molti dei quali non ancora elargiti ai nostri medici per quanto fatto fin qui.E che l’unico progetto in fieri della medicina generale integrata, è quello che integra ospedale e territorio, deciso dal Comitato della medicina generale nel 2017.

La Provincia autonoma di Trento, in primis l’Assessorato alla salute, non ci risulta, altresì, che rilevi altrimenti, prima dell’atto di indirizzo di categoria previsto per ottobre 2022, come ci ha spiegato ieri l’altro il Direttore Generale del Dipartimento salute nella riunione istituzionalmente convocata per tutte le delegazioni trattanti il nuovo contratto della medicina generale in provincia di Trento.

Riunione assessorile in cui ci siamo detti favorevoli all’apertura delle trattative per quanto riguarda i settori della medicina generale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina penitenziaria, anche alla luce degli ingenti ricarichi che si prospettano per noi in riferimento all’aumento di luce, gas, benzina e carta.

*

Dr. Nicola Paoli

Segretario Generale Cisl medici del Trentino