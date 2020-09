SCHUSTER REPLICA A MERLER * CGIL – SACRO CUORE (TN): “ QUANTO A SINDACAT SOLO UN’ASSOCIAZIONE POTEVA FARE VALERE LA DISCRIMINAZIONE DI TIPO COLLETTIVA ATTUATA DALLA SCUOLA “

Apprendo della replica del collega avv. Merler. Bene che rispetti le sentenze. Da liberale penso che, fermo il rispetto per l’Autorità giudiziaria, le sentenze non siano un dogma e possano anche essere commentate. Sulle riviste giuridiche avviene costantemente.

Tuttavia, prima ancora di rispettarle e/o commentarle, andrebbero lette. La CGIL non si è “costituita parte civile”, atto che è proprio della procedura penale. Come ben saprà il candidato della Lega e i suoi sodali, che dubito sostengano il ddl contro l’omofobia (Zan-Maiorino), allo stato l’Italia consente di discriminare gay e donne senza alcuna conseguenza penale. Contro quella scuola privata non vi fu alcuna azione penale, bensì solo civile per il risarcimento dei danni.

Quanto alla CGIL, solo un’associazione poteva far valere la discriminazione di tipo collettiva attuata dalla scuola, rivolta, cioè, indistintamente a tutti i docenti italiani in quanto gay o lesbiche, docenti che, al pari di altri, si occupano con dedizione e quotidianamente dei nostri figli. E la scuola è stata condannata per aver detto che non sono buoni docenti per questa sua caratteristica.

Se Merler condivide questo pre-giudizio, penso che sia utile che gli elettori lo sappiano sin d’ora.

Infine, ho appreso che è stata distribuita la procura con identificazione della insegnante discriminata. Diffondere il nome dell’interessata rispetto ad una vicenda assai nota, che entra nella sua vita personale ed espone dati ipersensibili, costituisce un atto assai grave.

Rispetto ad esso la diretta interessata, che già ha ricevuto in passato una lettera anonima di insulti e ha dato l’avvio ad un procedimento penale a Torino per illecito trattamento dei dati, potrà ora valutare le opportune azioni da intraprendere.

Avv. Alexander Schuster