ANDREA MERLER REPLICA A SCHUSTER: CASO SACRO CUORE (TN): « ACCANIMENTO INACCETTABILE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA CGIL, DATO CHE LE SUORE HANNO POI PAGATO 11 MILA EURO AL SINDACATO DI IANESELLI »

Schuster non abbia ansia di commentare ciò che non ha ascoltato. Io ho semplicemente detto che rispetto l’azione giudiziaria della Professoressa – ci mancherebbe – come anche l’esito. Le Sentenze si rispettano e non si commentano. Ho dichiarato di aver trovato un accanimento inaccettabile la costituzione di parte civile – non necessaria per il procedimento- della Cgil, a firma del segretario Ianeselli, che ha poi visto pagare le suore 11.000 euro alla CGIL!!

*

Avv. Andrea Merler

candidato sindaco – Trento 2020 per il Centrodestra autonomista