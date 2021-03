SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * SANTUARIO MONTE ALBANO (MORI -VALLAGARINA): « PRECIPITA DAL PENDIO PER 20 METRI, 23ENNE ELITRASPORTATO ALL'OSPEDALE S. CHIARA DI TRENTO PER ACCERTAMENTI »

Intervento al santuario di Monte Albano (Mori, Vallagarina).

Un ragazzo di Rovereto del 1998 è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti dopo essere precipitato per circa 20 metri lungo il ripido pendio che si sviluppa appena sotto il Santuario di Monte Albano, sopra l’abitato di Mori (Vallagarina). Da una prima ricostruzione sembra che il ragazzo si trovasse nel piazzale del santuario, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato, finendo su una pianta che gli ha impedito di cadere ulteriormente. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16.30 da parte di un testimone che da lontano ha visto il ragazzo precipitare.

Il Tecnico di centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero e di una squadra della Stazione Vallagarina. I soccorritori e il Tecnico di Elisoccorso si sono calati in corda doppia per una ventina di metri dal muro di cinta del santuario fino a raggiungere l’infortunato, sempre cosciente. Il ragazzo è stato calato alla base della pianta, imbarellato e calato per un’altra ventina di metri fino alla strada sottostante. Fondamentale la collaborazione dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a tagliare alcune piante per consentire il passaggio della barella nel bosco fitto. L’infortunato è stato consegnato all’ambulanza e trasferito fino in piazzola per il rendez-vous con l’elicottero. Infine è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti medici.

Si è concluso verso le 18.45 un intervento in soccorso di un escursionista del 1965 di Giustino infortunatosi ad un ginocchio nei pressi del rifugio Doss del Sabion (Val Rendena) durante una passeggiata. Gli operatori della Stazione Pinzolo lo hanno raggiunto con il quad e trasferito a valle. L’infortunato si è recato all’ospedale in autonomia.