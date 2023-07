GDF – GUARDIA DI FINANZA / TRENTO * « CONTRASTO TRAFFICI ILLECITI, INCONTRO TRA VERTICI REGIONALI FIAMME GIALLE E AGENZIA DOGANE »

08.51 - giovedì 20 luglio 2023

Presso la sede del Comando Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza si è tenuto il primo incontro tra i vertici regionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza, in attuazione del Protocollo di Intesa stipulato a Roma in data 3 aprile 2023.

Il Comandante Regionale del Trentino Alto Adige della Guardia di finanza, Generale di Brigata Guido Zelano, ha accolto il Direttore della Direzione Territoriale Interprovinciale di Bolzano e Trento di ADM, Dott. Stefano Girardello, in un incontro teso a consolidare e accrescere i già ottimi rapporti di collaborazione tra le due Istituzioni, impegnate fianco a fianco nell’obiettivo comune di assicurare un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari unionali e nazionali, nonché di offrire una efficace tutela dalle minacce alla sicurezza economico-finanziaria, alla salute e all’ambiente.

Il Direttore Girardello ed il Generale Zelano hanno evidenziato i numerosi aspetti positivi connessi all’applicazione del Protocollo di Intesa che, oltre a normare le procedure di collaborazione già in essere, eviterà sovrapposizioni e duplicazioni operative e consentirà, attraverso affinate analisi di rischio congiunte, controlli sempre più mirati su merci e passeggeri in transito negli scali aeroportuali, nei confini terrestri e negli interporti doganali, garantendo dunque la fluidità delle operazioni commerciali lecite.

Le sinergie operative riguarderanno, in particolare, il contrasto del contrabbando e degli altri traffici illeciti connessi alla circolazione delle merci in ingresso e in uscita nel o dal territorio doganale dell’Unione europea, nonché delle violazioni nei settori delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi, del gioco pubblico e della movimentazione transfrontaliera di denaro contante.

Il confronto si è concluso esprimendo viva soddisfazione da entrambe le parti, al quale seguiranno ulteriori incontri operativi a livello provinciale tra i dirigenti degli uffici territoriali di ADM e i comandanti provinciali della Guardia di finanza per l’attuazione in concreto del protocollo ADM/GdF.