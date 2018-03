BIANCOFIORE * ELEZIONI POLITICHE: QUESTA SERA INCONTRO PUBBLICO A SAN GIACOMO, DOMANI 27 FEBBRAIO BRUNETTA A BOLZANO

Questa sera l’on. Biancofiore sarà a San Giacomo al dibattito dell’associazione Raetica alle 20.30 al teatro comunale. Domani sera ci sarà l’incontro con Renato Brunetta alle ore 18.00 in vicolo Gumer. L’on. Brunetta sarà presso la sala del comune intorno alle 17.45 per fare il punto stampa regionale. In allegato le locandine degli eventi.