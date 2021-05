ACLI TRENTINE * ‘ FILI D’ARGENTO ‘: “ IL NUOVO PROGRAMMA IN ONDA SU TELEPACE TRENTO, LA PRIMA PUNTATA ANDRÀ IN ONDA LUNEDÌ 10 MAGGIO (ORE 17.00) “

Una rubrica appositamente pensata e dedicata al mondo degli anziani nel tempo della pandemia. Stiamo parlando di Fili d’argento, il nuovo format che andrà in onda su Telepace Trento a partire da lunedì prossimo.

Realizzato in collaborazione con la Federazione Anziani e Pensionati delle Acli di Trento, la Pastorale diocesana degli anziani, Trentino Salute e l’Associazione Alzheimer, Fili d’argento sarà uno spazio all’interno del quale trovare utili consigli e spunti di riflessione.

I temi della prima puntata, in onda lunedì 10 maggio alle ore 17:00, riguarderanno l’invecchiamento attivo, la sana alimentazione, l’importanza della prevenzione e dell’alfabetizzazione tecnologica per ridurre il divario digitale.

E vediamo ora brevemente i contenuti dei prossimi appuntamenti.

La seconda puntata, in onda lunedì 17 maggio:

-il vaccino: rischi e benefici, a cura della dott.ssa Maria Grazia Zuccali, Direttrice Unità operativa Igiene e sanità pubblica APSS.

-demenza senile: è possibile fare prevenzione? Intervento di Renzo Dori, Presidente Associazione Alzheimer Trento e Presidente Consulta della Salute.

-passeggiate “due passi in salute con le Acli”: rivediamo i momenti della passeggiata in Valle dei Laghi e le bellezze del territorio.

La terza puntata, in onda lunedì 24 maggio:

-fa che il cibo sia la tua medicina: alcuni aspetti della sana alimentazione vanno modificati per restare in salute, cosa sarebbe opportuno cambiare a tavola? con Pirous Fateh Moghadam, Osservatorio per la Salute PAT.

-a casa è meglio: importanza delle cure e dell’assistenza domiciliare a cura di Renzo Dori.

-passeggiate “due passi in salute con le Acli”: rivediamo i momenti della passeggiata in Valle di Cembra, ricordando l’importanza della mobilità sostenibile.

La quarta puntata, in onda lunedì 31 maggio:

-la vita è come andare in bicicletta: per mantenere l’equilibrio bisogna muoversi! Con Pirous Fateh Moghadam.

-fragilità nell’anziano, con Renzo Dori.

-passeggiate “due passi in salute con le Acli”: rivediamo i momenti della passeggiata a Civezzano e dintorni.

Quinta puntata, in onda lunedì 7 giugno:

-supera il tuo complottista interno: regole, norme di comportamento e vaccini per evitare il covid19, a cura di Pirous Fateh Moghadam.

-solitudine: beata o ospite insopportabile? Con Renzo Dori.

– passeggiate “due passi in salute con le Acli”: rivediamo i momenti della passeggiata ad Avio e dintorni.

Sesta puntata: lunedì 14 giugno:

-quando le candeline costano più della torta: quale aspettativa di vita e da che cosa dipende? Quali sono le tre colonne dell’invecchiamento attivo? con Pirous Fateh Moghadam

-la relazione: importante coltivarla quale contrasto alla solitudine.

-passeggiate “due passi in salute con le Acli”: rivediamo i momenti della passeggiata da Pinzolo a Caderzone per le strade dei Baschenis.

La rubrica andrà in onda ogni lunedì alle 17:00 e in replica il martedì alle ore 9.10 sul canale 601 di Telepace Trento.