PAT * ROVERETO – APSP VANNETTI: SEGNANA, « SEGNALAZIONI, ABBIAMO VOLUTO QUESTO INCONTRO PER ASCOLTARE LE RICHIESTE DI FENALT »

17.00 - venerdì 28 aprile 2023

APSP Vannetti di Rovereto, l’assessore Segnana ha incontrato i rappresentanti Fenalt.Nel pomeriggio di ieri l’incontro alla presenza anche del dottor Giancarlo Ruscitti e della dott.ssa Micaela Gilli. Nel pomeriggio di ieri l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, accompagnata dal dirigente generale di Dipartimento salute e politiche sociali Giancarlo Ruscitti e dalla responsabile dell’Ufficio politiche a favore delle persone non autosufficienti, Micaela Gilli, ha incontrato i rappresentanti di Fenalt, Maurizio Valentinotti, Roberto Moser e Marco Stefani, per discutere dell’APSP Vannetti di Rovereto, recentemente oggetto di numerose segnalazioni da parte del sindacato.

“Abbiamo voluto questo incontro per ascoltare le richieste di Fenalt in relazione a quanto da loro denunciato anche a mezzo stampa negli ultimi giorni – spiega l’assessore -. Ci sono stati sottoposti alcuni elementi critici e ci siamo quindi assunti l’impegno a condurre delle verifiche tramite l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari”.

L’assessore ha inoltre comunicato che il prossimo martedì 2 maggio è stato convocato un tavolo con le sigle sindacali del settore, durante il quale fare un punto sul sistema delle residenze per anziani in Trentino.