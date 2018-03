ADMO TRENTINO ONLUS * MARTEDÌ 6 MARZO A CIVEZZANO SERATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO

Martedì 6 marzo alle 20:30, presso la sala del sottotetto delle scuole elementari in Via Telvana, si terrà una serata di sensibilizzazione per la donazione di midollo osseo, organizzata da Admo Trentino onlus con la partecipazione del Comune di Civezzano e la collaborazione di tante associazioni del luogo.

La dottoresssa Monica Fantini, potenziale donatrice di midollo osseo e responsabile comunicazione Admo, si rivolgerà ai giovani per spiegare come combattere le malattie del sangue, come leucemia e linfoma, attraverso la donazione di midollo osseo.

Stefano Dalvai parlerà della sua esperienza di malato e della sua rinascita grazie al trapianto.

Pietro Negrizzolo, donatore di midollo osseo, racconterà della sua donazione e di come abbia cambiato la sua vita.