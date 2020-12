PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VOLONTARIATO: FUGATTI, « LA PANDEMIA HA MESSO A DURA PROVA LA TENUTA STESSA DELLA SOCIETÀ, MA IN TRENTINO C’È STATA UNA RISPOSTA PRONTA DI TUTTO QUESTO MONDO »

Oggi è la Giornata Internazionale del Volontariato. Il ringraziamento del presidente Fugatti ai tanti volontari del Trentino.

“E’ stato anche grazie all’impegno e alla dedizione costante dei nostri volontari che stiamo affrontando questo anno difficile, di emergenza. La pandemia ha messo a dura prova la tenuta stessa della società, ma in Trentino, terra dove il volontariato ha radici robuste e intrinsecamente legate alla stessa autonomia, c’è stata una risposta pronta e generosa di tutto questo mondo. Lo abbiamo visto in campo sanitario e nel settore della protezione civile – proprio ieri abbiamo festeggiato Santa Barbara la patrona dei Vigili del Fuoco -, ma anche nelle piccole cose, nelle reti e relazioni sociali e domestiche, nel vivere quotidiano.

Penso ai tanti volontari di innumerevoli associazioni che sia durante il lockdown, sia successivamente, hanno aiutato e supportato le persone che non potevano uscire di casa, hanno ascoltato, hanno offerto ciò che avevano. Ebbene, questo è il cuore vero del Trentino, al quale io voglio rivolgere un forte grazie”. E’ stato con queste sentite parole che il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, a nome anche di tutti gli assessori della Giunta e dell’intera comunità, ha voluto ringraziare i tanti volontari del Trentino, impegnati in ogni campo della vita civile e istituzionale. Oggi infatti, ricorre la Giornata Internazionale del Volontariato, istituita dall’Onu per riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il mondo.