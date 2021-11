RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * LE PAROLE DI NADIA SINANOVIC, UNA DELLE ROM CHE HA OCCUPATO LA CASA DI ENNIO DI LALLA: « NON HO OCCUPATO QUELL’APPARTAMENTO, IO PULIVO DA LUI »

«Io non ho occupato quell’appartamento, io stavo là dentro, io pulivo da Di Lalla. Dopo un po’ ho parlato con lui, non avevo dove andare, stavo lì e lui mi ha dato le chiavi, ed è andato all’altra casa». Sono le parole di Nadia Sinanovic, una delle rom che ha occupato abusivamente la casa di Ennio Di Lalla, in un’intervista andata in onda ieri sera a “Dritto e Rovescio”, il programma di approfondimento di Retequattro condotto da Paolo Del Debbio. Nadia respinge tutte le accuse e aggiunge: «Lui (Ennio, ndr) mi ha detto di stare lì, dopo un po’ ha rosicato, è andato dai carabinieri a denunciarmi. Non ho occupato, se avevo occupato mi andavo ad autodenunciare, ok?»

Quando gli vengono chiesti i motivi per cui in cucina vi erano feci di cane, Nadia risponde: «Perché non ho portato fuori il cane due giorni perché ci stavate voi sotto. Non era un dispetto come dice il signor Di Lalla».

In merito agli accendini d’oro che sono spariti dalla casa, Nadia risponde: «Non è vero che è mancata la roba, perché avete visto? Là non c’era l’acqua. Dove stanno? A me non lo devi chiedere perché nemmeno li ho visti, nemmeno me li immagino. Che ho fatto di reato? Dimmi tu, quale reato ho fatto? Non è occupazione. Se io andavo a fare l’occupazione mi andavo ad autodenunciare da sola, ok?».

Il programma era in collegamento con il campo rom dei genitori dove adesso si trova Nadia che, a un certo punto, è intervenuta per ribadire la sua posizione dichiarando: «Io non ho occupato l’appartamento, era già così, quella stanza l’ha riempita Ennio che aveva preso un’altra casa. È Ennio che dice le bugie».