RETE 4 – “ ZONA BIANCA ” * « LO SCONTRO SUL GREEN PASS E LE RICHIESTE DI CANCELLAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA, MERCOLEDÌ 4 AGOSTO »

Oggi , mercoledì 4 agosto, al centro del nuovo appuntamento con “Zona Bianca” – il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in prima serata su Retequattro – Giuseppe Brindisi si occuperà, insieme ai suoi ospiti e attraverso servizi e approfondimenti, dello scontro sul green pass, iniziativa che continua a dividere forze politiche e opinione pubblica, e delle richieste di cancellazione del reddito di cittadinanza. E ancora, si parlerà delle teorie complottistiche sul vaccino che agitano il popolo del web.

Tra gli ospiti di questa puntata: Massimo Cacciari, il Professor Massimo Galli, il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, l’eurodeputata Alessandra Moretti (Pd), il senatore Maurizio Gasparri (FI), il deputato Andrea Delmastro (FdI), il candidato sindaco di Napoli Catello Maresca, Pietro Senaldi e Alessandro Cecchi Paone.