09.12 - sabato 16 dicembre 2023

In questa puntata: gli ultimi aggiornamenti sul caso di Giulia Cecchettin, il giallo di Rossella Cominotti, l’interrogatorio di Giovanni Padovani, l’attesa per la sentenza sul caso di Saman Abbass, i dubbi su Louis Dassilva e la nuova inchiesta sul delitto di Via Poma.

