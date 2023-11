ENAC * INCONTRO DEIDDA – DI PALMA: « UTILIZZO DRONI, PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE SU TERRITORIO REGIONE SARDEGNA »

14.24 - giovedì 30 novembre 2023

Incontro tra il Presidente IX Commissione Trasporti della Camera Deidda, il Presidente Enac Di Palma e l’Assessore Ambiente della Regione Sardegna Porcu su Convenzione con Protezione Civile per utilizzo droni. Utilizzo dei droni per attività di protezione civile sul territorio della Regione Sardegna: questo l’oggetto dell’incontro di oggi tra l’on. Salvatore Deidda Presidente della IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera, Pierluigi Di Palma Presidente Enac, l’on. Marco Porcu Assessore della Difesa dell’Ambiente Regione Sardegna e una delegazione della Direzione generale della Protezione Civile della Regione Sardegna.

La riunione è propedeutica alla stesura di un Protocollo d’Intesa con l’Enac e di una convenzione ad hoc con la Protezione Civile per l’impiego di droni per attività istituzionali sul territorio. Il Presidente Di Palma ha evidenziato: “La nuova mobilità aerea, quella di un futuro davvero prossimo, vede i droni protagonisti, sia per il trasporto merci, sia per air taxi che per innumerevoli altri usi innovativi a favore della collettività, nel rispetto dei concetti di sostenibilità e intermobilità”.