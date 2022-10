PAT * L’ASSESSORE IN ALL’ISTITUTO SALESIANO: BISESTI, « DOVETE DARE SEMPRE IL MEGLIO, PERCHÉ RAPPRESENTATE IL NOSTRO FUTURO »

15.15 - martedì 18 ottobre 2022

Stamani la visita dell’assessore Bisesti all’Istituto Salesiano.”Dovete dare sempre il meglio perché rappresentate il nostro futuro”.

“Siamo ripartiti, in questo nuovo anno scolastico, senza le restrizioni alle quali ci aveva abituato la pandemia, con più leggerezza per così dire, ma il vostro impegno dovrà essere massimo, dovete cercare di dare sempre il meglio, perché rappresentate il nostro futuro”. E’ stato con queste parole che oggi l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti ha salutato gli oltre 200 ragazzi e ragazze dell’Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice di Trento.

Accolto dal direttore, don Nicola Toffanello, l’assessore Bisesti ha ascoltato nella cappella della scuola una breve presentazione dell’Istituto e della sua storia dalle voci degli studenti. La visita all’Istituto Salesiano è stata anche l’occasione di lanciare un importante momento formativo al quale sta lavorando l’Assessorato provinciale, insieme al Dipartimento istruzione e cultura e a tutti gli istituti scolastici, ovvero la due giorni dedicata all’orientamento in programma a Trento il 25 e il 26 novembre, “un’opportunità importante per tutti gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado, e per i loro genitori, di conoscere tutta l’offerta formativa del territorio e delle scuole del Trentino”, ha concluso l’assessore Bisesti.