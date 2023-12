RETE 4 – “ CONFESSIONE REPORTER “: « LA SPIRALE DI VIOLENZA TRA I GIOVANISSIMI, (SABATO 2 DICEMBRE )

16.25 - venerdì 1 dicembre 2023

Sabato 2 dicembre, in seconda serata, su Retequattro, nuovo appuntamento con le inchieste di Stella Pende e «Confessione Reporter». Nella seconda puntata, Il sangue degli innocenti, il programma a cura di Sandra Magliani affronta il tema della violenza tra i giovanissimi.

Senza freni, per puro divertimento, in una spirale di aggressività senza precedenti, che vede coinvolti bambini e ragazzini.

Pende documenta la piaga che scuote le città, e che nessuno sa fermare.

Nei successi appuntamenti:

Forever Young: l’elisir di lunga vita non è più un sogno. Oggi, sono moltissimi i centenari che popolano le città del mondo. Cosa fare per vivere tutti, più a lungo e più sani? Quali sono i nuovi segreti scoperti dagli studiosi? Stella Pende, in America e in Italia, ha ascoltato voci e storie che fanno sperare in una vita lunga, sana e forse, chissà, infrangibile.

Torna la paura: la guerra tra Israele e Palestina ha forse riacceso le fiamme della Jihad? Intanto, in Francia, un professore è stato pugnalato da un terrorista. In Belgio, due svedesi sono morti uccisi da un jihadista. A Milano hanno arrestato due egiziani, sospetti killer di Allah. Siamo davanti a una stagione, che ci vedrà ancora dominati dalla paura? Stella Pende risponde a queste domande, attraverso un viaggio che tocca i paesi d’Europa, dove la Jihad è una vera minaccia.