PAOLI E ZADRA (LEGA TRENTINO) * INFANZIA: « AVVIO DEI LAVORI PER IL MICRO-NIDO DI TERRE D’ADIGE IN LOCALITà NAVE SAN ROCCO »

Con gli interventi che saranno esecutivi da oggi, rendiamo effettivo il diritto per tante persone, in primo luogo per tante donne, di conciliare la vita lavorativa con l’esperienza di diventare genitori, avendo la consapevolezza di lasciare i propri figli, nei primissimi anni di vita, in strutture accoglienti, sicure e con personale qualificato.

Da sempre infatti, la linea politica della Lega ha tra i suoi obiettivi primari quello di favorire la natalità e, in particolar modo, la conciliazione tra la vita lavorativa e il benessere familiare. Da tempo vi era, infatti, l’esigenza di garantire ai territori di Nave San Rocco e Zambana un servizio per i bambini di età compresa 0 a 3 anni.

Grazie alle segnalazioni del Cons.re comunale Sergio Zadra, ricordiamo come l’opera fosse presente nei punti principali del programma della lista Lega Salvini Trentino alle elezioni comunali del maggio 2019, e al Cons.re provinciale Denis Paoli, voce di riferimento della Lega in questi territori, con delibera n. 984 del 28 giugno 2019, la giunta Fugatti ha provveduto ad autorizzare l’erogazione di un contributo per i lavori di realizzazione del micro-nido pari al 90% dell’importo totale.

Si parla di oltre 213.000,00 euro, un impegno di spesa che porterà, attraverso due fasi temporali di costruzione (30 giugno – 1 settembre 2020 e 10 gennaio – 30 marzo 2021) alla conclusione di quest’opera necessaria.

Ora non resta che verificare e monitorare la realizzazione del progetto, redatto e approvato dalla giunta comunale del Sindaco Renato Tasin, per cui ci complimentiamo per aver saputo dare voce alle esigenze della popolazione.

E’ questo quanto dichiarato in una nota stampa dal consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Denis Paoli e dal consigliere comunale della Lega Salvini Trentino Sergio Zadra.